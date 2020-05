Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi, informeaza Agerpres.

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi. "In aceasta dupa-amiaza, in urma unui apel prin…

- Cateva zeci de persoane au tulburat, vineri, ordinea publica intr-un cartier din municipiul Blaj, in urma izbucnirii unui scandal in care, initial, au fost implicati patru indivizi, pentru aplanarea conflictului intervenind 30 de politisti si jandarmi."In aceasta dupa-amiaza, in urma unui…

- Un tanar, de 22 de ani, din comuna Romanasi, banuit de infractiunile de tulburare a ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, a fost retinut de politisti. Fata de acesta a fost dispusa masura controlului judiciar.

- Opt persoane au fost retinute de politisti dupa ce, duminica seara, au fost implicate intr-un scandal in municipiul Sacele, fortele de ordine fiind nevoite sa traga focuri de arma. Au fost identificate 18 persoane care ar fi fost implicate in scandal, acestea fiind conduse la sediu pentru audieri. In…

- Trei persoane au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident produs in comuna Logresti, judetul Gorj. Un barbat fara permis auto a provocat evenimentul, intrand cu masina pe care o conducea intr-un stalp, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește și: VIDEO - Scandal URIAȘ in Rahova:…

- Un barbat de 62 de ani a murit, patru femei – transportate la spital F. T. Neacordarea de prioritate a fost si este una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, fie ele usoare, grave sau foarte grave. Accidente in urma carora unele persoane sunt ranite usor, grav sau foarte grav. Iar, din…

- Doua autocamioane și un autoturism au fost implicate, in aceasta dupa amiaza, intr-un accident in municipiul Falticeni, la ieșire spre București, mai sus de magazinul Lidl. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in accident au fost implicate șapte persoane, din care doi sunt copii.…