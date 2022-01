Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a arestat duminica 30 de persoane la Amsterdam in timpul unei manifestatii, interzise de autoritati, contra restrictiilor sanitare in vigoare in Tarile de Jos, unde un nou lockdown a fost impus in fata raspandirii variantei Omicron, informeaza AFP. Mii de persoane s-au adunat in Museumplein,…

- Politia din Amsterdam a dispersat duminica un protest neautorizat impotriva restrictiilor impuse de guvern in contextul pandemiei, informeaza dpa si Reuters. Potrivit agentiei de presa olandeze ANP, in jur de 2.000 de demonstranti, cei mai multi fara masca de protectie si incalcand regulile de distantare…

- Politia din Amsterdam a dispersat duminica un protest neautorizat impotriva restrictiilor impuse de guvern in contextul pandemiei, informeaza dpa si Reuters. Potrivit agentiei de presa olandeze ANP, in jur de 2.000 de demonstranti, cei mai multi fara masca de protectie si incalcand regulile…

- Aproximativ 6.500 de persoane au participat sâmbata la un protest împotriva vaccinarii si a altor masuri antipandemice în orasul Dusseldorf din Germania, a anuntat politia, potrivit agenției DPA, citate de Agerpres.Potrivit unui purtator de cuvânt, demonstratia a fost…

- Aproximativ 6.500 de persoane au participat sambata la o demonstratie impotriva vaccinarii si a altor masuri antipandemice in orasul Dusseldorf din Germania, a anuntat politia, potrivit DPA. Potrivit unui purtator de cuvant, demonstratia a fost pasnica, iar participantii au respectat cerinta…

- Politia din Olanda a pus capat sambata,1 ianuarie, unei petreceri ilegale incepute vineri si care aduna sute de persoane dornice sa celebreze Anul Nou intr o fosta uzina din orasul Rijswijk, in centrul tarii, conform media locale, preluate de AFP. Sute de politisti, veniti cu zece dube speciale, au…

- Aproximativ 5.000 de nemți au protestat miercuri seara la Munchen impotriva restricțiilor legate de pandemia de coronavirus. Au fost inregistrate acte de violența impotriva presei și a Poliției. La Munchen – capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, dupa Berlin si…

- Cateva sute de persoane au protestat joi, 7 octombrie, in centrul Bernei, capitala Elveției, impotriva masurilor de restricție. Potrivit Blick , care citeaza raportul poliției, evenimentele au degenerat: un ofițer a fost ranit, 80 de persoane au fost reținute, iar patru dintre ele au fost arestate.…