Zeci de persoane au fost amendate in Alba, in 31 decembrie și 1 ianuarie, pentru ca nu au respectat masurile impuse in starea de alerta. Au fost organizate acțiuni la Alba Iulia și Aiud. Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitațile de verificare a modului in care se respecta prevederile Legii nr 55 din […] Citește Zeci de persoane amendate in Alba pentru ca nu au respectat masurile din starea de alerta. Acțiuni la Alba Iulia și Aiud in Alba24 .