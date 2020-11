Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT Arad impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate (SCCO) Arad au efectuat, marti, 23 de perchezitii in judetele Arad si Timis la domiciliile unor persoane banuite ca s-ar ocupa cu traficul de droguri de risc. Potrivit DIICOT,…

- Un numar de 18 persoane au fost duse, marți, la audieri, dupa destructurarea unei grupari care se ocupa cu vanzarea drogurilor in zona de Vest a țarii, anunța MEDAFAX.Potrivit Poliției Romane, 18 persoane au fost duse la audieri, in urma a 23 de percheziții, in județele Timiș și Arad, in cadrul…

- In ultima decada a acestei luni, nu mai puțin de 14 localitați din Romania au fost atestate printr-o hotarare de guvern ca stațiuni turistice de interes național sau local, pe considerentul ca ele au potențial turistic sau resurse naturale și antropice. Dintre acestea, trei se afla in județele Arad,…

- Un numar de 21 de percheziții au avut loc astazi in județele Caraș-Severin și Timiș, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. Gruparea distribuia droguri și elevilor, iar in rețea au fost atrași și copii. Polițiștii, polițiștii de frontiera și procurorii DIICOT Severin, au efectuat 21 de percheziții…

- Trei firme din Bihor și Arad ar fi prejudiciat bugetul de stat și furnizorii cu nu mai puțin de cinci milioane de euro. Polițiștii fac percheziții la sediile societaților comerciale, iar reprezentanții acestora sunt banuiți de inșelaciune, abuz de incredere și spalarea banilor. Astazi, politistii bihoreni…

Politistii fac, marti, patru perchezitii la sediile unor societati din doua judete din vestul tarii, ai caror reprezentanti sunt banuiti ca... Percheziții la sediile unor societati comerciale din vestul tarii! Prejudiciul adus statului – 5 milioane de euro

- Polițiștii BCCO, impreuna cu procurorii DIICOT, efectueaza, miercuri, percheziții in Timiș și Gorj pentru prinderea membrilor unei grupari de traficanți de droguri care activa de doi ani și care aproviziona vestul țarii cu droguri de risc și mare risc.

In intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, in Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin vor fi perioade cu instabilitate atmosferica... Anunt de ultim moment: vin ploi torentiale, vijelii si grindina, chiar astazi, in vestul tarii!