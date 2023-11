Stiri pe aceeasi tema

- La data de 28 noiembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au pus in aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Maramureș și Cluj și 25 de mandate de aducere, intr-o cauza…

- Patru persoane banuite ca faceau trafic de droguri in Timiș au fost arestate preventiv și alte doua au fost reținute la domiciliu, in urma unor percheziții ale procurorilor DIICOT și polițiștilor de la Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara.

- O femeie și un barbat, care videau droguri de mare risc in Turda, au fost reținuți joi de polițiști, in urma unor percheziții. Plicuri cu „cristal”, telefoane și ustensile pentru consum, ridicate de organele de ordine.

- Procurorii DIICOT au organizat, joi, noua perchezitii in trei județe, printre care și Cluj, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializata in trafic de droguri de risc și mare risc.

- In aceasta dimineața, procurorii DNA ar fi descins in 24 de locații situate in mai multe județe, inclusiv Bistrița-Nasaud, la sediile Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier. Se pare ca angajați ai instituției sunt banuiți ca ar fi oferit protecție unor firme de transport. Potrivit…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, efectueaza 5 percheziții domiciliare, in județul Maramureș, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Din cercetari…

- Caz controversat in Buzau, acolo unde doi profesori care formeaza un cuplu ar fi condus o retea de traficanti de droguri din oras. Potrivit informațiilor, aceștia cumparau substanțe interzise cu criptomonede. Ulterior, indragostiții vindeau drogurile tinerilor din oraș, prin dealeri.

- DIICOT impreuna cu polițiști au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bistrita-Nasaud, Mures si Cluj. Cu aceasta ocazie au fost reținute trei persoane in cadrul unui dosar penal deschis