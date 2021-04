Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, anunta IGPR.Ancheta ii vizeaza pe reprezentantii unor…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, patru pechezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, la persoane suspectate ca au construit intr-un parc monument istoric. Surse din ancheta au transmis ca reprezentanții unor societați comerciale au construit ilegal corpuri de cladiri in Parcul Herastrau. Lucrarile…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din…

- O ancheta derulata de Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș și coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Mureș vizeaza activitatea unei societați care are ca obiect de activitate preluarea deșeurilor și predarea lor catre incineratoare autorizate. Firma, cu activitate in 17…

- Zece perchezitii au avut loc luni dimineata in Bucuresti si in patru judete intr-un dosar de inselaciune dupa ce unui spital pentru asistenta pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vandute masti de protectie ce poarta o marca inregistrata cunoscuta la nivel mondial, cu privire…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au descins, luni, la mai multe adrese din municipiul București și din județele Bihor, Brașov, Maramureș și Timiș, intr-un dosar de inselaciune dupa ce unui spital-COVID i-au fost vandute masti de protectie ce poarta o marca inregistrata…

- Polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza 5 percheziții domiciliare, in București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București, in care se efectueaza cercetari cu privire la savarșirea infracțiunilor…