Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe, la persoane bănuite de o evaziune de 20 de milioane de euro Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalitații Economice – IGPR, […] The post Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete, la persoane banuite de o evaziune de 20 de milioane de euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

