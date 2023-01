Zeci de percheziții în Bihor, la persoane care păcăleau firmele de asigurări auto. Ar fi înscenat 21 de accidente rutiere Politistii au descins, marți, la 24 de adrese din judetul Bihor, la persoane suspectate ca inscenau accidente rutiere pentru a insela societatile de asigurari. 30 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. Potrivit Poliției Romane, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa […] The post Zeci de percheziții in Bihor, la persoane care pacaleau firmele de asigurari auto. Ar fi inscenat 21 de accidente rutiere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

