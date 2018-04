Zeci de perchezitii: Grupari de criminalitate organizata, destructurate

Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 83 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. 115 persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate, iar 27 dintre acestea au fost retinute sau arestate. In perioada 29 martie ndash; 11 aprilie a.c., 316 politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au actionat pentru destructur ...