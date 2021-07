Zeci de parlamentari statali au fugit din Texas pentru a opri votarea unei legi electorale ​Câteva zeci de congresmeni democrati din Texas si-au parasit luni statul din sudul SUA pentru a împiedica adoptarea unei controversate legi electorale, dorita de majoritatea republicana din parlamentul texan, noteaza AFP și Agerpres.

Legea din Texas autorizeaza arestarea parlamentarilor statului care sunt absenti în timpul sesiunilor de vot si aducerea lor în Parlament, cu forta daca este necesar. De aceea, acesti congresmeni au decis sa fuga cu avionul într-un loc unde politia din Texas nu are autoritatea de a actiona.

"Eu si colegii mei democrati parasim…

Sursa articol: hotnews.ro

