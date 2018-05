Zeci de palestinieni care protestau vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel au fost raniti de tiruri ale armatei israeliene si de gaze lacrimogene, in conditiile in care mai multe mii de oameni au participat la manifestatie, relateaza Reuters.



Intitulate generic si Marsul intoarcerii, protestele au fost lansate la 30 martie pentru a solicita dreptul de revenire pentru refugiatii palestinieni si descendentii lor pe pamanturile familiilor pierdute in fata Israelului dupa razboiul din 1948.



Protestele derulate de-a lungul frontierei au atins un varf la 14 mai, cand…