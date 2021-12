Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Regio 4.504 care circula pe ruta Toplita - Brasov este oprit marti dimineata intre localitatile Izvoru Muresului si Izvoru Olt, din cauza unor defectiuni aparute in urma caderii unor crengi peste pantograful locomotivei.Potrivit ISU Harghita, in tren sunt aproximativ 40 de pasageri.„Trenul Regio…

- Trenul Regio 4.504 care circula pe ruta Toplita - Brasov este oprit marti dimineata intre localitatile Izvoru Muresului si Izvoru Olt, din cauza unor defectiuni aparute in urma caderii unor crengi peste pantograful locomotivei. Potrivit ISU Harghita, in tren sunt aproximativ 40 de pasageri.''Trenul…

- ISU Harghita anunța ca tenul Regio 4504, care circula pe ruta Toplița-Brașov, prezinta defecțiuni in urma caderii unor crengi de arbori peste pantograful locomotivei. Trenul este oprit intre localitațile Izvoru Mureșului și Izvoru Olt. In tren sunt circa 40 de pasageri. Se intervine cu o drezina pantograf…

- USR cere demiterea de urgența a lui Florin Roman, ministrul Cercetarii și Digitalizarii. Dacian Cioloș: “Domnule prim-ministru Ciuca, va cer sa faceți curațenie in cabinetul dumneavoastra și sa ne aratați ca nu susțineți furtul și nu va bateți joc de comunitatea cercetatorilor romani”, se arata in comunicatul…

- Pandemia a fost gestionata prost. Este rezultatul unui sondaj realizat de catre OK Medical, care arata ca 75% din populație considera ca au murit oameni din cauza neglijenței și incompetenței autoritaților. Mai mult de jumatate din persoanele intervievate, ca eșantion reprezentativ in perioada 8-15…

- Primaria Sectorului 1 a fost notificata de catre Romprest, ca va reveni la programe diminuate, adica in acesta iarna curațarea zapezii se va face doar in stații de transport in comun, pe trotuare școli și treceri de pietoni. Și asta din cauza datoriilor acumulate. Pentru ca in bugetul Primariei de sector…

- Un accident extrem de grav care s-a petrecut in Mangalia a fost surprins de camerele de supraveghere. Doua mașini s-a rasturnat din cauza unui șofer care a vrut sa depașeasca prin drepta. In imagini se poate observa cum o mașina circula regulamentar pe prima banda, iar din spate vin cu viteza doua mașini.…

- Un roman a murit la fiecare 5 minute in ultimele 24 de ore din cauza COVID-19, anunța site-ul guvernamental RO Vaccinare. Statistica a fost realizata de vineri pana sambata. Potrivit cifrelor prezentate, 13.957 de oameni sunt internați in spitale, din care 383 sunt copii. De asemenea, 1.593 de oameni…