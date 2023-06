Zeci de oameni, păcăliți de un grup de infractori să investească într-un site de criptomonede Un grup infracțional organizat a pacalit o mulțime de oameni, prin crearea unui site de criptomonede, unde li se promiteau randamente nereale. Prejudiciul calculat de DIICOT pana acum se ridica la peste 4 milioane de dolari. Inculpații au creat o firma, in anul 2019, prin reprezentanti legali pe care au introdus o platforma de criptomonede. […] The post Zeci de oameni, pacaliți de un grup de infractori sa investeasca intr-un site de criptomonede appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

