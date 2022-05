Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de oameni au fost ucisi si altii au fost raniti sambata, dupa ce oamenii s-au panicat si au inceput sa se ingramadeasca la un eveniment bisericesc din orasul Port Harcourt, din sud-estul Nigeriei, potrivit politiei si oficialilor de securitate. Majoritatea victimelor au fost copii, relateaza…

- Cel putin 31 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa sambata in sudul Nigeriei in timpul unui eveniment de distribuire de alimente organizat de o biserica, transmite AFP, citand politia locala, potrivit Agerpres.Tragedia s-a petrecut in orasul Port Harcourt, statul Rivers, a declarat…

- Peste o suta de persoane, printre care femei și copii, au murit intr-o explozie produsa la o rafinarie ilegala de petrol dintr-un oraș de granița din sudul Nigeriei, spun autoritațile. „Incendiul a avut loc intr-un loc ilegal de rafinare situat la granița dintre statul Rivers și statul Imo”, a declarat…

- O explozie produsa la o rafinarie de petrol ilegala s-a soldat cu cel putin 100 de morti in sudul Nigeriei. Explozia a survenit vineri la o facilitate clandestina situata intre statele Rivers si Imo, a mentionat politia. Bilantul ar putea creste, potrivit Agentiei nationale pentru situatii de urgenta.…

- Deflagrația s-a produs la un depozit ilegal de rafinare a petrolului din statul Rivers din Nigeria, a declarat un oficial guvernamental, citat de Jerusalem Post .„Incendiul a avut loc la un loc de depozitare subterana ilegal și a afectat peste 100 de persoane care au fost arse fara a fi recunoscute”,…

- Trei oameni și-au pierdut viața, iar cinci au fost grav raniți. O singura persoana din cele 4 care erau la bordul aparatului de zbor a supravietuit, iar alti 4 oameni au fost raniti in timp ce isi faceau cumparaturile.BREAKING: Small plane crashes into supermarket in central Mexico, causing casualties…

- Cel puțin zece oameni care stateau la coada sa cumpere paine au fost uciși de un bombardament rusesc in aceasta dimineața in Cernihiv, potrivit ambasadei americane la Kiev și unui corespondent al unei publicații ucrainene. Pe rețelele de socializare au fost postate și imagini cu urmarile atacului (imagini…

- Videoclipul geolocalizat de CNN a confirmat ca un obuz sau o racheta a lovit miercuri dimineata un grup de oameni care se aflau la coada pentru paine in orasul Cernihov, din nordul Ucrainei. Un reporter local a spus ca cel putin 10 persoane au fost ucise. CNN nu poate verifica independent numarul victimelor.…