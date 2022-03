Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca rușii incearca sa distruga zona minata din jurul Odesei și ar putea forța o invazie terestra a orașului, care are port la Marea Neagra.Dimineța in Odesa!Militarii ruși trag focuri de arma!Ранок в Одесі!Рашисти роблять пристрілочні постріли! pic.twitter.com/dWNfv0LoSO — ????????Armed Forces…

- Iata, mai jos, cum explica site-ul militar Sofrep semnificațiile literelor:- Tancurile cu litera „V” reprezinta Infanteria Navala rusa- Tancurile cu litera „O” reprezinta unitațile din Belarus- Tancurile cu litera „X” sunt cele ale forțelor lui Ramzan Kadirov, liderul militar din Cecenia.- Tancurile…

- În Odesa a fost pus un panou rutier care nu conține indicații de orientare, ci un mesaj adresat invadatorilor ruși într-un limbaj foarte dur, potrivit unei imagini surprinse de corespondentul Guardian, Shaun Walker. „Înainte: duceți-va dracului. La stânda: duceți-va…

- Grupul de hackeri Anonymous susține ca „a spart” mai multe canale TV din Rusia pentru a transmite imagini ale razboiului din Ucraina. Intr-o postare pe Twitter, Anonymous a anunțat ca a piratat posturi precum Russia 24, Channel One și Moscow 24, pe langa serviciile rusești de streaming Wink și Ivi.…

- The age gap between the youngest and oldest protesters at anti-war rallies in Russia is impressive. pic.twitter.com/kgjZloxvdb — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022 In imagini se observa cum doi polițiști o invita sa paraseasca protestul, in aplauzele tinerilor care scandeaza „Nu razboiului!”.Я…

- In dimineața zilei de 2 martie, trupele ruse au lovit una dintre cladirile Universitații in Harkov, iar cladirea Facultații de Sociologie a fost distrusa. Imagini cu evacuarea studenților ucraineni și straini aflați inca in Harkov au fost publicate de Nexta pe Twitter. Harkov, cel mai mare centru universitar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca Ucraina a intentat un proces impotriva Rusiei la Curtea Internationala de Justitie (CIJ), instanta suprema a ONU cu sediul la Haga, pentru interventia armata lansata la 24 februarie, informeaza Agerpres. „Ucraina a depus o plangere impotriva Rusiei…

- UPDATE 22: 20 Cetațenii Kievului trebuie sa ajunga acum la cel mai apropiat adapost, pentru ca se așteapta un raid aerian intens. Fotografii care circula pe rețelele de socializare arata inclusiv grupuri de parașutiști ruși care descind in capitala Ucrainei.❗️The #Russian invaders are landing on Sofiyivska…