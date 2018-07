Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni, inclusiv mai mulți copii, au fost raniți dupa ce autocarul in care se aflau a intrat in coliziune cu o ambulanța in nordul Germaniei, au anunțat autoritațile, precizand ca cele mai multe persoane au suferit rani ușoare, dar doua victime au suferit rani mai serioase, scrie Mediafax.Citeste…

- Cadre medicale, pompieri, polițiști intervin, la Constanța, pentru salvarea a cinci persoane ranite, trei fiind copii, intr-un accident rutier care a avut loc in zona industriala a orașului. In accident au fost implicate doua autoturisme.

- Un autocar a fost implicat intr-un accident pe o autostrada din sud-vestul Germaniei, iar o persoana a murit si 30 au fost ranite, a precizat miercuri politia, conform dpa. O persoana este ranita grav,...

- Un sofer din Caracal - Olt care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului intr-o panta pe DN 7 A, in Voineasa - Valcea, si a intrat intr-un parapet metalic de pe marginea soselei. Cinci victime, dintre care doi copii, au fost transportati la spitalele din Brezoi si Ramnicu…

- Doi copii au fost raniți ieri seara in zona unei școli generale din municipiul... The post Copii raniți intr-un accident rutier. Au fost transportați de urgența la spital appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie si doi copii au fost raniti, in aceasta dimineata, intr-un accident de circulatie petrecut in Arad. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean ... The post O femeie si doi copii, raniti intr-un accident rutier petrecut in vestul tarii! Autorul a parasit locul faptei…

- Accident rutier in lant pe o autostrada din Mexic. 15 oameni au fost raniti dupa ce 50 de vehicule, printre care masini si camioane, s-au ciocnit. Cinci dintre victime au fost duse in stare grava la un spital din apropiere. Fortele de ordine au restrictionat traficul pe acel traseu.