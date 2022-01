Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii din Bolintin Vale, la cațiva kilometri de București, au ieșit sa protesteze ca poliția nu face nimic pentru a-i proteja de comunitatea de romi care ii ataca zilnic, spun ei. Ultimul incident s-a soldat chiar cu o crima. Locuitorii spun ca taximetristul ar fi fost lovit cu o piatra in cap de…

- Cateva zeci de persoane protesteaza, miercuri seara, in localitatea Bolintin-Vale din judetul Giurgiu, la sediul Primariei si la cel al Politiei, dupa ce un localnic a fost omorat cu pietre, in urma cu trei zile, relateaza News.ro. Trupele speciale din cadrul Politiei au fost mobilizate pentru a preveni…

- Șeful statului a avut un discurs laudativ, miercuri, la adresa partidelor care fac parte din coaliția de guvernare, inclusiv PSD, in fața ambasadorilor straini acreditați la București. Klaus Iohannis a spus despre PSD și PNL ca au dovedit maturitate politica. ”La finalul anului trecut, clasa politica…

- Dupa cateva zile insorite și cu temperaturi neobișnuit de mari pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca in weekend, vremea va fi inchisa și temporar se vor semnala precipitații slabe, sub forma de lapovița și ninsoare, in București. Precipitațiile vor fi mai ales sub forma de lapovița și ninsoare,…

- Un tanar care se plimba cu trotineta, noaptea, in București, a fost grav ranit dupa ce o mașina a dat peste el. Accidentul a avut loc in Piața Romana din Capitala. Tanarul ar fi taiat ambele benzi de circulație și a fost lovit de autoturismul unei firme de paza. Dupa impact, el a fost dus […] The post…

- O femeie a intrat, duminica, in subsolul unui bloc din Sectorul 5, București, printr-o gura de aerisire, pentru a salva o pisica și nu a mai putut ieși. Vecinii care au auzit-o pe femeie au sunat la 112 iar salvatorii au spart peretele pntru a o salva pe aceasta. O femeie din Sectorul 5 al […] The post…

- Mai mulți protestatari s-au adunat, joi, in fața sediilor PSD și PNL din Șoseaua Kiseleff și Aleea Modrogan, cu cateva ore inaintea intalnirii dintre delegațiile liberalilor și social – democraților pentru negocierile in privința formarii unui nou guvern. Oamenii au scandat, in principal, mesaje impotriva…

- Reguli noi pentru testarea COVID-19 la domiciliu in Capitala. De marți, bucureștenii care au simptome specifice infecției cu SARS-CoV-2 se pot programa pentru testare la numarul de call center al DSP sau online. Decizia vine pentru a relaxa presiunea pusa pe serviciul de ambulanța, care a facut fața…