Zeci de oameni care au dat 1 stea pe Facebook Poliției Române s-au trezit cu conturile BLOCATE! Peste 10.000 de oameni au evaluat cu o stea pagina de Facebook a Poliției Romane, insa acum zeci de utilizatori spun ca s-au trezit cu mesajele lasate poliției șterse și cu conturile de pe rețeaua sociala suspendate. Ei susțin ca le-au fost blocate temporar conturile din cauza „activitații suspecte” și sunt convinși ca au primit mai multe raportari la Facebook din partea Poliției Romane. Iata cateva dintre mesajele postate de cei care au reușit sa iși deblocheze conturile. Aici puteți citi mai multe dintre ele . „Dupa cateva recenzii de genul mi-au blocat contul și apoi accesul pe diverse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de oameni au evaluat cu o stea pagina de Facebook a Politiei Romane, insa acum zeci de utilizatori spun ca s-au trezit cu mesajele lasate politiei sterse si cu conturile de pe reteaua sociala suspendate. Ei sustin ca le-au fost blocate temporar conturile din cauza „activitatii suspecte"…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat Romania TV pentru modul in care a reflectat protestele din 12 mai, cand postul a anuntat ca „mii de oameni vin la Guvern cu furci, bate si topoare“.

- Foarte multi vasluieni s-au trezit, in ultimii ani, in fata unor situatii limita, in care mergeau la banci sau la unele institutii publice, cu diverse probleme, si acolo aflau ca au conturile blocate. De cele mai multe ori, asta inseamna un efort in plus, pentru ca persoanele surprinse in aceasta situatie…

- Fiscul susține ca a creat un cont unic pentru plata impozitelor și contribuțiilor, insa mai exista conturi separate in care se achita TVA catre stat și contribuția asiguratorie pentru munca. Contul unic se poate afla de la unitatea de trezorerie ...

- Situatie delicata la Motru. Primaria s-a ales cu conturile blocate de Trezorerie și nu mai poate face plați decat din venituri proprii. Primarul Gigel Jianu spune ca datoriile s-au inmultit și nu mai are bani nici pentru plata salariilor...

- Familia lui Alexandru Jula a postat, duminica, un mesaj pe contul de socializare al artistului in care confirma decesul si multumeste tuturor pentru mesajele transmise. ”Oameni frumosi, ultimul lui zambet de ieri a fost pentru voi”, a transmis familia.Citește și: DOLIU in muzica romaneasca:…

- ”Oameni frumosi, familia va multumeste pentru gandurile si iubirea transmisa. Ultimul lui zambet de ieri a fost pentru voi!”, este mesajul postat de familia cantaretului Alexandru Jula pe contul de Facebook al acestuia. In doar cateva minute, zeci de persoane au transmis mesaje de…

- Prezent pentru a doua oara pe scena ”iUmor”, Andrei Girjob a primit voturile necesare pentru a ajunge in finala, dar a aflat si ca se situeaza pe primul loc in topul celor mai draguti concurenti ”iUmor” facut de Delia.