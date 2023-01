Circulatia este complet blocata vineri dupa-amiaza pe DN2 Urziceni – Buzau, din cauza unui TIR care a derapat, in zona localitatii Mihailesti. CNAIR a instituit restrictii de tonaj pe doua drumuri din judetul Buzau. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui autotren care a derapat, circulatia este intrerupta in ambele sensuri pe DN […] The post Zeci de oameni, blocați pe DN2 Urziceni – Buzau dupa ce un TIR a derapat. Camioanele nu mai au voie pe doua drumuri din județ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .