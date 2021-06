Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Piatra Neamt a descoperit, recent, ceea ce se stia mai toata lumea: ca in locuintele sociale din cartierul Speranta stau si persoane care nu au acest drept. „In urma verificarilor efectuate de polițiștii locali de zona – Poliția Locala Piatra Neamț s-a constatat ca in locuințele sociale…

- Primaria Carei a platit salariile personalului medical de la Centrul de Vaccinare. Va reamintim ca in cursul saptamanii trecute a existat un protest al cadrelor medicale datorita neplatii salariilor de mai multe luni. . https://www.buletindecarei.ro/2021/06/protest-la-centrul-de-vaccinare-carei-nu-s-au-acordat-salarii-de-luni-de-zile.html…

- Primaria Ramnicu Valcea a mai primit 5 milioane de lei de la bugetul de stat pentru locuintele sociale care se construiesc in Ostroveni Sud. In baza unui nou Contract de finantare semnat la finele lunii trecute intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si Primaria Ramnicu Valcea,…

- Luna trecuta, 13 beneficiari de venit minim garantat nu au primit ajutor social pentru ca au refuzat sa efecuezet munca obligatorie in folosul comunitații, transmite Primaria Municipiului Aiud. „Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social primesc sprijinul comunitații doar in…

- Pe 26 mai, pe ordinea de zi a sedintei CJ Constanta se afla si proiectul privind modificarea propunerii financiare a unui proiect Este vorba de construire de locuinte sociale si centru de zi la Baneasa Contributia CJ Constanta ar urma sa fie de peste 3,7 milioane de leiPe ordinea de zi a sedintei Consiliului…

- Angajații operatorului de salubritate Rosal protesteaza din nou in fața birourilor societații din incinta stadionului Ilie Oana din Ploiești. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca nu și-au primit salariile pe lunile februarie și martie, iar jumatate din angajații prezenți spun ca nu și-au primit banii…