Zeci de oameni au murit în Kuweit într-un incendiu izbucnit la un bloc în care erau cazați muncitori străini Incendiu a izbucnit miercuri dimineața in orașul Mangaf din sudul Kuweitului, intr-o cladire care adapostea muncitori. Cel puțin 41 de persoane au murit, a declarat vicepremierul din Kuweit, șeicul Fahad Yusuf Saud Al-Sabah, care i-a acuzat pe proprietarii de imobile de incalcari ale normelor și lacomie, relateaza Reuters.„Din nefericire, lacomia proprietarilor de imobile este cea care duce la aceste situații”, a declarat șeicul Fahad, care conduce, de asemenea, ministerele de interne și de aparare.Incendiul a fost raportat autoritaților la ora locala 6:00, a declarat generalul-maior Eid Rashed… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intoxicatia a fost cauzata de metanol, dupa ce sute de persoane din orasul Sidi Allal El Tazi, aflat in nordul Marocului, au consumat alcool contrafacut, relateaza Reuters și CBSNews.„Complicațiile grave” au dus la decesul a opt persoane, iar alte 114 au fost internate, dintre care 81 au ramas sub supravegherea…

- Starea prim-ministrului slovac Robert Fico s-a stabilizat, dar ramane grava, a declarat sambata ministrul Sanatatii din tara, in urma tentativei de asasinat de miercuri impotriva liderului central- european, transmite Reuters.De asemenea, viceprim-ministrul Slovaciei a mai spus ca transferul lui Fico…

- Un baraj s-a rupt vineri in orasul Orsk, situat in Muntii Ural din Rusia, iar evacuarea populatiei este in curs de desfasurare, relateaza agenția de presa Reuters, preluata de News.ro.Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgența, pana la 4.000 de case in care locuiesc 10.000 de locuitori dintr-o…

- Podul Francis Scott Key din Baltimore, Maryland, s-a prabușit, marți, dupa ce a fost lovit de un vapor. Kevin Cartwright, in calitate de director de comunicare al Departamentului de Pompieri din Baltimore, a declarat ca este in contact cu Paza de Coasta a SUA, avand o echipa de scafandri deja desfașurata…

- Autoritațile SUA desfașoara o ancheta asupra starului hip-hop Sean „Diddy” Combs, iar proprietațile sale din Los Angeles și Miami au fost percheziționate, au dezvaluit oficiali ai Departamentului pentru Securitate Interna (HSI) al SUA, conform unui anunț Reuters.

- Podul Key Bridge din Baltimore, Maryland, s-a prabușit parțial dupa ce a fost lovit de o nava de containere, anunța serviciile de salvare, relateaza Reuters și BBC.Un purtator de cuvant al Departamentului de Pompieri din Baltimore a declarat ca podul s-a prabușit in raul Patapsco dupa ce a fost lovit…

- O a doua explozie s-a auzit la sala de concerte Crocus City Hall din Moscova (presa) - Toate evenimentele din weekend au fost anulateO a doua explozie a fost auzita vineri la sala de concerte Crocus City Hall din nord-vestul Moscovei, unde anterior s-a inregistrat un atac armat comis de persoane…

- Autoritatea pentru concurenta din Franta a amendat Google (divizie a Alphabet) cu 250 milioane de euro (271,73 milioane de dolari) pentru incalcarea normelor UE privind proprietatea intelectuala in relatiile sale cu editorii media, citand temeri legate de serviciul AI (inteligenta artificiala) al companiei,…