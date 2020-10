Zeci de noi cazuri de COVID-19 sporesc cifra îmbolnăvirilor la Vaslui Zeci de noi cazuri de COVID-19 sporesc cifra imbolnavirilor la Vaslui, iar acest lucru este pus inclusiv pe seama faptului ca multi asimptomatici, izolati la domiciliu, nu respecta regula ca le este interzis sa iasa in spatiul public. La nivelul judetului Vaslui, numarul total al infectiilor cu noul coronavirus a trecut de 4.500, iar zilnic in ultimele saptamani se inregistreaza zeci de noi cazuri. De pilda, ieri datele prezentate de Directia de Sanatate Publica Vaslui aratau ca alte 80 de persoane au fost depistate pozitiv in ultimele 24 de ore. Cauzele care duc la inmultirea numarului de imbolnaviri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

