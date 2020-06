Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 41 de muncitori pakistanezi confirmati cu COVID-19 internati in Spitalul judetean Braila au produs distrugeri in saloanele in care sunt internati, in conditiile in care sectia respectiva este inaugurata chiar la inceputul pandemiei. Ei au distrus plasele de tantari, au fumat in saloane,…

- Au fost internați gratuit sa fie tratați de coronavirus, insa au considerat ca e OK sa distruga unitatea medicala in care au fost tratați. Muncitorii pakistanezi bolnavi de COVID-19 internati in Spitalul Judetean Braila au distrus saloanele in care sunt internati, iar conducerea Consiliului Judetean…

- 41 de cetateni din Pakistan, angajati ai unei companii de constructii din Galati, s-au infectat cu noul virus și au fost internati la Spitalul Judetean brailean. In timpul spitalizarii, pacientii au creat...

- Peste 40 de cetateni din Pakistan, angajati ai unei companii de constructii din Galati, s-au infectat cu noul virus și au fost internati la Spitalul Judetean din Braila. In timpul spitalizarii, pacientii au creat probleme distrugand geamuri, fumand in saloane si certandu-se cu personalul unitatii, au…

- Ambasada Romaniei la Berlin face precizari despre un nou focar de coronavirus izbucnit in randul muncitorilor romani din Germania."In contextul informațiilor aparute in mass-media locala referitoare la depistarea unor cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV2 intr-un complex de imobile din…

- Opt muncitori pakistanezi de la o societate de constructii din judetul Braila au fost confirmati cu COVID-19. Aceștia nu au respectat regulile interne si au mers in Galați, in afara orelor de...

- Violeta Alexandru a declarat ca la 24 de ore dupa vizita ei in Germania, ministrul Muncii din Germania a propus ca de la 1 ianuarie 2020 (2021, n.r.) in industria carnii nu se va mai lucra prin subcontractori. "Practic, regimul de protecție sociala pe care il ofereau subcontractorii, prin…

- Un miliard de persoane ar putea sa devina infectate cu noul coronavirus pe plan mondial daca tarile vulnerabile nu vor fi ajutate in regim de urgenta, a avertizat Comitetul International de Salvare (International Rescue Committee - IRC) intr-un raport, citat marti de bbc.com.Aceasta organizatie…