- Un cutremur cu magnitudinea estimata inițial la 7 și apoi revizuita la 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri, 30 octombrie, in Marea Egee si a fost resimtit atat in Turcia, cat si in Grecia.

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,7 grade s-a produs, vineri, in Grecia, in insulele Dodecanese, informeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). Inițial magnitudinea cutremurului a fost de 7 grade pe scara Richter, apoi a fost revizuita la 6,7 grade. Cutremurul s-a produs la ora 13.51,…

- Un cutremur puternic, de 6,6 pe scala Richter, a avut loc vineri in largul Insulei Samos, la Marea Egee, si a fost resimtit pana in capitala greaca, situata la aproximativ 300 de kilometri distanta, a anuntat Institutul Geodinamic al Observatorului din Atena. Cutremurul a avut loc la ora locala 13.51…

- Astazi in Grecia și Turcia a fost un cutremur puternic. Acesta a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos. Pagubele sunt consistente, iar autoritațile sunt in alerta. Grecia și Turcia lovite de un cutremur puternic Cutremurul de astazi, din Grecia și Turcia, de magnitudine 7,0,…

- Un cutremur puternic a lovit coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Cutremurul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km in largul coastei Izmirului și a fost resimțit pina la Atena și Istanbul, potrivit USGS, transmite digi24.ro. Nu exista inca informații despre…