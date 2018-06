Stiri pe aceeasi tema

- Drama de Paște in Siria, unde au murit peste 70 de oameni, iar peste 500 sunt raniți. Mulți dintre ei sunt copii. Tragedia a avut loc dupa un presupus atac chimic, susține organizația de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic…

- Trei masini au fost implicate intr-un carambol rutier care a avut loc astazi pe DN 25, intre localitatile galatene Sendreni si Movileni. La fata locului au intervenit mai multe ambulante SMURD, o autospeciala de stingere si una de la descarcerare.

- Mai multe rachete au lovit luni aeroportul militar Tayfur, din centrul Siriei, informeaza agentia oficiala de presa siriana SANA, preluata de AFP. "Exista suspiciunea ca este vorba de un atac american", a precizat sursa citata.

- Un atac chimic a avut loc sâmbata în orașul Douma din Ghouta de Est, Siria, soldat cu cel puțin 70 de morți, printre care mulți copii, și peste 700 de oameni afectați. Forțele guvernamentale controlate de Bashar al-Assad s-ar afla la originea acestui masacru.

- Un incendiu s-a produs duminica la un centru comercial din Rusia. Echipele de intervenție lucreaza fara intrerupere in zona. Bilanțul provizoriu arata 64 de morți, printre care 9 copii, 12 raniți, iar alte zeci de persoane sunt date disparute . Incendiul a izbucnit la etajul 4 in zona salilor de cinema,…

- Circa 40 de persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite, ca urmare a unui incendiu puternic care a avut loc intr un centru comercial din Kemerovo.Se pare ca incendiul a izbucnit intr o sala de cinema, distrugand peste 1.000 de metri patrati din centrul comercial. 37 de persoane au decedat in…