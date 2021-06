Zeci de morți în Mumbai, după ce o clădire s-a prăbușit din cauza ploilor musonice Cel putin 11 persoane, printre care sapte copii, si-au pierdut viata, iar alte sapte au fost ranite dupa ce o cladire cu trei etaje s-a prabusit miercuri seara in orasul indian Mumbai. Orașul este afectat de ploile musonice. Mai multe persoane s-ar putea afla in continuare sub daramaturi, iar operatiunile de cautare si salvare sunt in curs de desfasurare, a declarat un reprezentant al unei organizatii civice. Cladirea care s-a prabusit era situata intr-o mahala din suburbia Malad din Mumbai. Din cauza ploilor agresive, drumuri si piete din Mumbai au fost inundate, iar circulatia unor autobuze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

