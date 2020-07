Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti, in ultimele 48 de ore, in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP, citata de Agerpres.In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene…

- Conflictul dintre fortele regimului sirian si luptatorii organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI) s-a soldat cu aproape cincizeci de morti in ultimele 48 de ore in regiunea desertica din centrul Siriei, informeaza AFP. In provincia Homs din centrul tarii, luptele si atacurile aeriene ale aviatiei ruse,…

- SUA au anuntat miercuri "lansarea unei campanii de presiune economica si politica" impotriva puterii siriene, sanctionand 39 de persoane si entitati, printre care presedintele Bashar al-Assad si sotia lui, in cadrul unei noi "Legi Caesar" (Caesar Act), informeaza AFP potrivit Agerpres. "Incepand…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite în atacurile teroriste produse marti în Afganistan, anunta autoritatile de la Kabul, citate de agentia Reuters. Doua explozii urmate de focuri de arma s-au produs la un spital situat în zona Dasht-e-Barchi din…

- “La patru ani și jumatate dupa inceputul operațiunii militare rusești in Siria , Vladimir Putin incepe sa considere ca a trecut prea mult timp. Un articol publicat luna trecuta de un fost ambasador rus la Damasc scoate la lumina fisurile aparute de-a lungul timpului intre Moscova și Damasc. Semnat de…

- Ministerul turc al Apararii a acuzat militia kurda YPG pentru atacul cu bomba produs marti in centrul orasului Afrin din nordul Siriei, soldat potrivit ultimului bilant cu moartea a cel putin 40 de civili, intre care 11 copii, transmite Reuters. Explozia a avut loc intr-o zona aglomerata…

- Uniunea Europeana a solicitat joi ''masuri adecvate'' impotriva celor vinovati de folosirea armelor chimice in Siria, dupa publicarea unui raport al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) foarte critic pentru regimul sirian, transmite France Presse, citata de Agerpres. OIAC, ce are…

- Doua avioane si un elicopter al Fortelor aeriene siriene au lansat bombe continand gaz sarin si clor asupra unei localitati din nordul Siriei in 2017, ”afectand” 100 de persoane, acuza Organizatia pentru Interzicerea Armalor Chimice (OIAC), relateaza AFP.