Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti intr-un accident de autocar, in apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugand printre victime se afla si cetateni st...

- Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata marti într-un accident de autocar, în apropiere de capitala Quito, au anuntat serviciile de urgenta din Ecuador, adaugând printre victime se afla si cetateni straini, relateaza AFP.

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu – Sebes catre aeroportul international Sibiu, o persoana suferind leziuni grave, iar alte treisprezece, leziuni usoare, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Accidentul a avut loc in…

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat pe breteaua de iesire de pe autostrada A1 Sibiu - Sebes catre aeroportul international Sibiu, o persoana suferind leziuni grave, iar alte treisprezece, leziuni usoare, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Este alerta in județul Suceava, dupa ce un autocar in care se aflau 50 de persoana (43 copii și 7 adulți), duminica seara, intr-un accident rutier in localitatea Darmanești. Potrivit IGSU, nu sunt persoane incarcerate, scrie Mediafax. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a transmis…

- Un autocar inmatriculat in Bulgaria ce transporta 58 de turisti ucraineni s-a rasturnat in sant joi noaptea in jurul orei 2,00, pe DN 2A, intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, din cauza neatentiei soferului, a informat seful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanta, George…

- 60 de persoane, între care 49 de copii, la un pas de tragedie, în județul Cosntanța. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un autocar cu numere de Bulgaria s-a rasturnat, joi noapte, în jurul orei 2, lânga

- Un autocar cu 50 de pensionari la bord s-a rasturnat, luni, in Polonia.Accidentul a avut loc la Konstantynowo, imediat dupa ora locala 7.00 (8.00, ora Romaniei), pe un drum catre orasele Gdansk si Sopot, la Marea Baltica.