Zeci de morti dupa ce un pod s-a prabusit peste autostrada A10 din Italia

- Prabusirea unui pod pe autostrada in apropierea orasului Genoa din nord-vestul Italiei pare sa fie o ‘tragedie uriasa’, a declarat marti ministrul infrastructurii si transportului, Danilo Toninelli, in contextul in care autoritatile se tem ca zeci de persoane si-ar fi pierdut viata, potrivit dpa si…

- O portiune a unui viaduct al autostrazii A10 s-a prabusit marti langa orasul Genova, in nord-vestul Italiei, si este posibil sa existe autovehicule cazute in gol, au anuntat serviciile de pompieri, transmit AFP, Reuters si dpa.

- “Urmaresc cu mare neliniste ce s-a intamplat la Genoa. Pare sa fie vorba de o tragedie uriasa”, a scris oficialul pe Twitter, adaugand ca este in drum spre locul tragediei. Echipele de salvare au descoperit mai multe masini cazute, cu persoane decedate in interior, sub podul de pe autostrada care…

