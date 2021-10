Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,76 milioane de oameni au fost afectați de inundațiile masive de provincia Shanxi, situata în nordul Chinei, relateaza presa locala citata de BBC. Ploile torențiale de saptamâna trecuta au dus la alunecari de teren, mii de case prabușindu-se în peste 70 de districte…

- Prim-ministrul Natalia Gavrilița anunța ca autoritațile ar putea reveni la introducerea starii de urgența pe intreg teritoriul Republicii Moldova in cazul in care incidența pe toata țara va depași 350 de cazuri la 100.000 de locuitori. Declarația a fost facuta in cadrul unei emisiuni, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta miercuri o remaniere a Guvernului britanic, ”cu obiectivul de a uni si nivela tara de sus”, anunta o sursa de la Downing Street, relateaza AFP. Aceasta remaniere a Executivului intervine dupa mai multe saptamani de zvonuri cu privire la plecarea mai…

- Preturile mici de productie le-au oferit businessurilor chinezesti un avantaj major peste hotare, insa pandemia si tensiunile din comert incep sa afecteze canalele internationale de aprovizionare, transformand astfel intr-un dezavantaj insasi forta ieftina de munca a Chinei, conform CNBC citat de…

- “La combustibil, scumpirea a venit din pretul petrolului international care a avut o crestere. Pretul petrolului acuma scade, veti vedea ca si pretul la pompa va scadea. De obicei este o diferenta de o saptamana, doua saptamani intre perioada… Dar eu vreau sa va spun altceva: ca pretul in Romania ar…

- Doi foști premieri ai Romaniei au comentat scandalul in care a fost implicat premierul Florin Cițu, referitor la folosirea siglei Guvernului pentru luptele interne din interiorul Partidului Național Liberal. Atat Victor Ponta, cat și Adrian Nastase, susțin ca premierul Florin Cițu nu a reacționat…

- A doua vara in era COVID: varianta Delta ar putea inchide din nou Italia. Certificatul verde urmeaza sa devina obligatoriu in spatii aglomerate Certificatul verde ar putea deveni obligatoriu de luni sau de la inceputul lunii august, pentru marile evenimente din Italia. Autoritatile italiene incearca…