Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a incheiat noi acorduri de colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). Documentele prevad acoperirea cheltuielilor pentru serviciile…

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) anunța ca a incheiat noi acorduri de colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația Internaționala pentru Migrație (OIM) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) pentru acoperirea cheltuielilor destinate serviciilor…

- 16,2 milioane lei vor fi alocate Companiei Naționale de Asigurari in Medicina pentru acoperirea cheltuielilor generate de tratarea cetațenilor straini, refugiați din Ucraina, care au beneficiat de tratament anti COVID-19, precum și de intervenții medico-chirurgicale urgente.

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina (CNAM) a alocat o suma substanțial mai mare anul acesta pentru serviciile de intervenție timpurie la copii decit anul trecut. Astfel, in bugetul de asigurare obligatorie de asistența medicala au fost prevazute 16 milioane de lei pentru acest scop, ceea ce…

- In 2023, Compania Naționala de Asigurari in Medicina va aloca 16 milioane de lei pentru serviciile de intervenție timpurie la copii, cu peste 11 milioane mai mult fața de suma inițial contractata in anul trecut.

- Compania Naționala de Asigurari in Medicina anunța ca, incepand din 1 ianuarie 2023, contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM). Acest lucru are scopul de a mari…

- Incepand cu 1 ianuarie 2023, Compania Naționala de Asigurari in Medicina anunța ca contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM). In SIRSM, persoanele asigurate…

- Contractarea și evidența serviciilor medicale de inalta performanța, incepind cu 1 ianuarie, va fi efectuata doar prin intermediul Sistemului informațional „Raportarea și evidența serviciilor medicale” (SIRSM), transmite replicamedia. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina (CNAM), acest…