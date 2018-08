Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Politiei Romane, in primele sapte luni ale anului, politistii au desfasurat 979 de actiuni, atat national, cat si la nivel international, pentru destructurarea gruparilor de criminalitate organizata, in cadrul carora au fost facute 2.395 de perchezitii domiciliare, scrie news.ro. Au fost…

- Politia Romana a anuntat, simbata, ca a confiscat, in acest an, aproape 120 de kilograme de droguri, peste 44 de milioane de lei in moneda nationala si echivalent in valuta, sute de masini si imobile si peste sapte kilograme de aur.

- Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, imbracaminte si accesorii in valoare de 831,8 milioane de euro, o suma cu 4,7% mai mica fata de cea din perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile de imbracaminte…

- Lumea mondena din show-biz-ul romanesc a explodat astazi, dupa ce au ieșit la iveala detalii incendiare dintr-un dosar de trafic de droguri in care se regasesc nume grele din showbiz, precum Razvan Ciobanu, Raluca Badulescu sau manelistul Elis Armeanca. Razvan Ciobanu a ajuns astazi in fața procurorilor…

- Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele cinci luni ale acestui an un numar total de 6.422.393 de certificate verzi, potrivit datelor postate pe site-ul Transelectrica, operatorul de transport si sistem.

- Romania a exportat, in primele doua luni din 2018, lemn si pluta in suma de 89,8 milioane de euro, o valoare cu 1,5% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a exportat, in primele doua luni din 2018, produse medicale si farmaceutice in suma de 130,6 milioane de euro, o valoare cu 1,8% mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).