- Miercuri, 9 martie, la ore diferite, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 10 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 20 și 56 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au fost depistati pe direcția…

- Poliția de Frontiera a transmis ca de la inceputul conflictului armat din Ucreaina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 106.300 persoane și aproximativ 13.400 autovehicule. Dintre acestea un numar de aproximativ 79.500 sunt cetațeni ucraineni. In aceeași…

- Duminica, 6 martie, la ore diferite, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 13 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 38 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au fost depistați pe direcția…

- Poliția de Frontiera a informat ca de la inceperea conflictului armat din Ucraina și pana in aceasta dimineața, prin vama Siret au intrat in Romania nu mai puțin de 77.600 de persoane si 9.328 autovehicule.Dintre acestea aproximativ 55.000 sunt persoane de naționalitate ucraineana. In perioada respectiva…

- Valurile de refugiați continua sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Pentru a se pune la adapost, o parte din studenții care invațau in Ucraina au mers pe jos chiar și 30 de kilometri."Am facut doua zile pe drum. Dar pe timp de noapte nu am condus pentru ca e ...

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- Cateva mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele, dar se afla inca in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati, potrivit Reuters.

- Presa ucraineana a dat publicitatii imagini de la punctul de trecere Porubne, aflat la granita dintre Ucraina (zona Cernauti) si nordul Romaniei (Siret). In fotografii si clipuri se observa sute de oameni care asteapta sa treaca frontiera.