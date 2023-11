In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi ale alimentarii cu electricitate. In regiunea Harkov (est), un atac a avariat o infrastructura energetica. ”Peste 17.600 de consumatori au ramas fara electricitate”, potrivit ministerului. In regiunea Donetk (est), un bombardament rusesc a avariat o linie de inalta tensiune si a taiat curentul in orasul Kostiantinivka.…