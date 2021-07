Stiri pe aceeasi tema

- Colterm anunța ca luni vor avea loc unele lucrari de modernizare la mai multe puncte termice din zona Caii Aradului, iar abonații vor ramane fara apa calda. „In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea…

- Furnizarea apei calde va fi sistata joi in mai multe zone din Timișoara, din cauza unei defecțiuni tehnice. Colterm anunța ca oprește furnizarea apei calde la 16 puncte termice, in orele 8:00 și 20:00. Masura este necesara pentru remedierea unei defecțiuni aparute la rețeaua primara. Vor fi afectați…

- In vederea remedierii unei defecțiuni aparute la rețeaua primara, compania de termoficare va intrerupe furnizarea apei calde la mai multe puncte termice din Timișoara, miercuri, intre orele 8 – 20. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Intrarea Martir Dumitru Osman,…

- Numeroși locatari din mai multe zone ale Timișoarei vor fi nevoiți sa faca duș cu apa rece cateva zile. Compania de termoficare a anunțat ca pentru a pregati sezonul 2021-2021 incepe programul de revizii tehnice necesar creșterii gradului de siguranța in funcționarea rețelei termice de transport. Lucrarile…

"O știre de rușine naționala", a așa a ajuns Timișoara, prin amenda primita de catre Colterm, apreciaza consilierul municipal PSD Radu Țoanca. "Suntem singurul oraș amendat cu o asemenea suma. Colterm-ul se afla acum intr-o situație fara ieșire. Acea amenda ...

Colterm SA Timisoara a comunicat ca, "in vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara...