- In 22 și 23 iunie, intre orele 9 – 17, pe strada Mareșal Constantin Prezan se va executa o conectare de conducte. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare și extindere la patru benzi a strazii Mareșal Constantin Prezan, iar pe durata lor, in data de 22 iunie se va intrerupe furnizarea apei pe…

- Societatea de termoficare a Timișoarei trebuie sa plateasca statului 106,8 milioane de lei, echivalentul a 21,6 milioane euro, pentru ca nu a cumparat certificatele EUA pe anul 2020, cu care sa compenseze poluarea din anul anterior, potrivit tion.ro. Potrivit sursei citate, Dominic Fritza a afirmat…

- Colterm, compania de termoficare a Timisoarei, a fost penalizata de Administratia Fondului pentru Mediu cu o amenda de peste 21 de milioane de euro (106 milioane de lei) pentru ca nu a achizitionat certificatele verzi cerute de lege.

- Colterm SA Timisoara a comunicat ca, "in vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara... The post Mii de timisoreni, o zi fara apa calda! Strazile afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Prognozele meteo pentru urmatoarea perioada arata ca temperaturile in timpul zilei vor depași 20 de grade Celsius și cele nocturne vor depași 10 grade Celsius. Astfel, Colterm anunța incheierea sezonului de incalzire 2020-2021. De joi, 29 aprilie, ora 9, va fi intrerupta furnizarea incalzirii din sistemul…

- Vremea buna din ultima perioada ajuta constructorul sa inainteze cu lucrarile pe Centura Sud a Timișoarei. In prim plan se afla lucrarile de mutare a rețelelor de utilitați, dar și efectuarea de lucrari in zona intersecție cu DN 59, la Șag. Pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud, in ultima…

- Compania de termoficarea a Timișoarei sta pe o 'bomba' cu ceas care ar putea costa municipiul amenzi uriașe de pana la 200 de milioane de lei, susțin social-democrații. Apa calda nu se va opri, dar gaura la bugetul local poate pune in pericol alte proiecte ale orașului. Presedintele interimar…

- A fost eliminata avaria de pe strada SulmonaEchipele de interventie ale R.A.D.E.T. Constanta au finalizat lucrarile de eliminare a avariei amplasata pe str.Sulmona si au inceput incarcarea instalatiei.Estimam ca astazi, in jurul orelor 15:00 zona afectata de avarie va beneficia de caldura si apa calda…