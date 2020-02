Stiri pe aceeasi tema

- Probleme mari in Timiș, in ceea ce privește alimentarea cu energie electrica. Mai multe localitați, in special din partea de vest a județului, au ramas fara electricitate. Problemele, spun cei de la Enel Distribuție Banat, vor persista in unele localitați chiar și pana la miezul nopții. Localitatea…

- Localitatile Tulghes, Recea, Hagota si Corbu au ramas, miercuri dupa-amiaza, partial fara curent electric din cauza vantului puternic si a ninsorii, care au afectat mai multe posturi de transformare. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost avariate 32 de posturi…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Pompierii si…

- Acoperisul unei case parasite a fost smuls de vant si a ajuns pe carosabil, in noaptea de miercuri spre joi, un copac a cazut pe DN 1, iar mai multe locuinte au ramas fara curent din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. Pompierii…

- Peste 670 de gospodarii din Neamt nu au energie electrica, duminica dimineata, 29 decembrie, conform informatiilor oferite de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt: “Din cauza intensificarilor de vint este afectata o linie de MT, cu 5 PT, fiind nealimentați cu energie electrica…

- Mii de consumatori din Marginimea Sibiului au ramas astazi fara curent electric, din cauza unei avarii cauzate de vantul puternic de noaptea trecuta, potrivit prefectului de Sibiu, Maria Minea. "Vantul a afectat reteaua electrica din zona Marginimii. Este avarie in zona si sunt afectati aproximativ…

- Din cauza vantului puternic, o comuna din Timis si trei sate apartinatoare au ramas fara curent electric. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis un container cu generator de mare capacitate, urmand ca alte doua sa ajunga in zona, din Arad si Hunedoara. Procesul electoral nu a fost intrerupt,…

- Vantul puternic care s-a abatut asupra județului Timiș creaza probleme in mai multe localitați, care au ramas nealimentate cu energie electrica. Pentru a preintampina unele probleme serioase in ziua in care romanii iși aleg președintele, ISU Timiș a solicitat un container suport logistic tip 4 de iluminat.…