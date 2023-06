Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au manifestat sambata impotriva guvernului la Belgrad, al saptelea miting de acest fel in capitala Serbiei din luna mai, a constatat un corespondent al agentiei France Presse, precum si in trei orase mari.La apelul mai multor partide de opozitie pro-europene, aceste adunari acuza…

- Mii de persoane au manifestat luni seara la Belgrad pentru a cere demisiile unor liderilor politici si impotriva promovarii violentei in mass-media, la cateva zile dupa doua atacuri armate care s-au soldat cu 17 morti, in special intr-o scoala, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Contraofensiva…

- Mii de persoane au manifestat sambata, la Londra, impotriva pasivitatii guvernului britanic cu privire la protectia mediului, la apelul gruparii ecologiste Extinction Rebellion (XR), cunoscuta de la crearea sa in 2018 pentru actiunile sale inedite.