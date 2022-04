Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar folosi arme nucleare doar atunci cand exista o amenintare la adresa existentei tarii – si nu ca urmare a razboiului in curs din Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru PBS Newshour, intr-un interviu, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…

- Președintele american Joe Biden a avertizat vineri ca Rusia va plati un „preț sever” daca țara va folosi arme chimice in Ucraina. „Nu voi vorbi despre informații, dar Rusia va plati un preț sever daca va folosi substanțe chimice”, a spus Biden pentru Arlette Saenz de la CNN, in urma unor remarci…

- Compania americana Meta, compania-mama a Facebook, Instagram și WhatsApp, a anuntat joi ca va permite exceptii de la reglementarile sale privind continuturile care incita la violenta si la ura si nu va elimina mesajele ostile la adresa armatei sau a liderilor rusi, transmite Reuters . „In contextul…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetațenilor ruși in care le-a cerut acestora sa il opreasca pe Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia a așa-numitelor „republici” separatiste Donețk și Lugansk, precum și in linie cu demersurile de același tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- George Lupu (b1tv.ro) Situația devine tot mai tensionata in Ucraina, dupa ce Vladimir Putin a ordonat inceputul invaziei. In aceste condiții coloane cu sute de mașini au fost vazute la punctele de trecere. Cetațenii ucrainieni incearca diperați sa paraseasca țara și sa scape de consecințele nefaste…

- Joe Biden le-a spus liderilor europeni, in discuția de vineri seara, la telefon, la care a participat inclusiv președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea loc in cateva zile, transmite The Guardian care citeaza surse diplomatice,…