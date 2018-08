Stiri pe aceeasi tema

- A doua ferma ca marime din Europa, SC TEBU Consult, unde exista aproximativ 140.000 de porci, este suspecta ca ar fi contaminata cu virusul pestei porcine africane, dupa cum a declarat vineri, in conferinta de presa, directorul DSV Braila, Gicu Dragan. "Avem suspiciune de pesta porcina…

- A doua ferma ca marime din Europa, SC TEBU Consult, unde exista aproximativ 140.000 de porci, este suspecta ca ar fi contaminata cu virusul pestei porcine africane, dupa cum a declarat vineri, in...

- Autoritatile sanitar-veterinare din Buzau monitorizeaza continuu un operator economic care detine o ferma in judet, dar si o exploatatie de crestere a porcilor in Braila. Ferma acestuia din judetul invecinat a fost afectata de virusul pestei porcine africane, motiv de ingrijorare pentru inspectorii…

- Braila, 9 aug /Agerpres/ - Insuratei este primul oras din judetul Braila unde, joi, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, virusul fiind confirmat, de asemenea, si in localitatea Cuza Voda, potrivit informatiilor furnizate, pentru AGERPRES, de directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare…

- Autoritațile din județele Galați și Braila iau masuri dupa ce au descoperit numeroase cadavre de porci aruncate pe câmp sau pe cursurile de apa. Reprezentanții instituțiilor implicate în lupta cu pesta porcina încearca sa afle cine a aruncat porcii morți și daca leșurile au virusul…

- Braila, unul dintre județele cel mai grav afectate de pesta porcina africana, are confirmate, pana in prezent, 16 focare de boala, cel mai recent in localitatea Lanuri. Intrucat virusul se transmite cu repeziune, este posibil ca numarul focarelor sa creasca. Ieri, satenii din Valea Canepii s-au opus…

- Pesta porcina "nu are tratament si nu exista vaccin pentru ea" Foto: Agerpres. Pesta porcina africana se raspândeste în tot mai multe judete din România si afecteaza atât fermele mari, cât si gospodariile populatiei. De la începutul acestui an, aproape 440…

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au montat dispozitive pentru dezinfectarea autoturismelor la trecerile cu bacul si se fac verificari in mai multe localitati, dupa ce analizele de laborator au confirmat existenta pestei porcine africane la mai multi porci de la o ferma.