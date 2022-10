Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de oameni s-au adunat sambata in mai multe orașe din Germania pentru a cere solidaritate in criza energiei și promovarea independenței energetice fața de Rusia, pe fondul creșterii galopante a prețurilor, potrivit Reuters.

- Franta a inceput, joi, pentru prima oara, sa livreze in mod direct gaze naturale Germaniei, o etapa in cadrul solidaritatii energetice europene, in vederea depasirii scaderii fluxurilor provenind din Rusia, anunta gestionarul retelei de transport a gazelor naturale franceze GRTgaz, relateaza AFP.…

- Vladimir Putin declara: voi spune un lucru: Rusia nu va acționa impotriva bunului simț, platind din buzunarul sau pentru bunastarea altora. Nu vom furniza energie acelor state care impun un plafon la prețurile energiei, informeaza RADOR. Fața de cei care prefera trucurile murdare și șantajul nerușinat,…

- Germania va naționaliza cel mai mare importator de gaze al țarii, Uniper, pentru a evita o criza energetica. Berlinul s-a confruntat cu o scadere a aprovizionarii cu gaze, dupa ce Rusia a declanșat invazia in Ucraina, relateaza The Guardian.

- Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a avertizat ca "urmatoarele cinci pana la 10 ierni vor fi groaznice pentru Uniunea Europeana" daca nu se iau masurile necesare pentru a reduce pretul gazelor naturale, relateaza BBC. Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a scris…

- Pretul de referinta al energiei electrice in Europa a crescut luni cu peste 25%, depasind pentru prima data 700 de euro pe megawat-ora. Nivelul este de aproximativ 14 ori mai mare decat media sezoniera din ultimii cinci ani, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Preturile energiei din Germania…

- Germania si-a asigurat marti angajamentul importatorilor importanti de gaze de a mentine aprovizionarea cu GNL a doua terminale plutitoare, in aceasta iarna, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilul rusesc, in timp ce Moscova a avertizat ca preturile gazelor ar putea creste in continuare,…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc, astazi, pentru a gasi solutii la o eventuala criza energetica ce ar putea avea loc la iarna, dupa ce Rusia a anuntat deja ca va reduce livrarile de gaze catre Germania din cauza unor probleme tehnic