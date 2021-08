Manastirea Nicula isi serbeaza hramul in acest weekend, astfel ca aici, an de an, este organizat cel mai mare pelerinaj ortodox din Ardeal. Tinuti la distanta anul trecut de pandemie, in acest an, peste 10 000 de credinciosi au luat drumul Niculei, astfel ca pe campul din spatele manastirii, astazi, nu mai era loc de pus nici macar o patura. Chiar si asa, oamenii continua sa vina, pentru ca momentul cel mai important al pelerinajului va fi la noapte, cand icoana Fecioarei Maria, despre care se spune ca este facatoare de minuni, va fi scoasa din biserica, iar preotii o vor purta pe brate in jurul…