- Un numar de 36.618 oficiali au fost pedepsiti in prima jumatate a anului 2018 pentru incalcarea regulilor dure de austeritate ale Partidului Comunist, informeaza Xinhua, potrivit Agerpres. Printre aceștia se numara și un oficial de la nivel ministerial.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marti la Beijing, la mai putin de o saptamana dupa summitul cu presedintele american Donald Trump in Singapore, au anuntat media de stat chineze, citat de AFP, Reuters si dpa."Kim Jong Un, presedintele Partidului Muncitoresc Coreean si presedinte al…

- China va impune tarife suplimentare de 25% pentru importuri americane in valoare de 50 de miliarde de dolari, care includ 659 de tipuri de produse, potrivit agentiei chineze Xinhua, care a citat Comisia pentru Tarife a Consiliului de Stat, relateaza Reuters conform News.ro . Tarife pentru bunuri americane…

- China a avertizat Statele Unite ca intelegerile privind comertul si afacerile intre cele doua tari sunt nule daca Washingtonul impune noi sanctiuni comerciale, inclusiv crescand taxele vamale, potrivit unui comunicat difuzat de agentia oficiala chineza de stiri Xinhua, potrivit Reuters online.