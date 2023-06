Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarile in masa continua in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Prabușirea barajului din Ucraina este probabil "cel mai important incident de distrugere a infrastructurii civile" de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit lui Martin Griffiths, subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de

- "Regimul de la Kiev a comis o alta crima terorista: hidrocentrala Kahovka a fost aruncata in aer, ceea ce a dus la inundarea unor suprafețe mari", a spus el, relateaza TASS. Ministrul rus a adaugat ca scopul subminarii hidrocentralei de la Kiev de la Kahovka este de a transfera unitați ale Forțelor…

- Bloggerii militari rusi si alti cunoscatori ai razboiului au prezentat marti distrugerea barajului de la Nova Kahovka fie ca o diversiune ucraineana, fie ca o tactica menita sa inlature apararea rusa de pe malul stang al fluviului Nipru inainte de contraofensiva lor. Totusi, unul dintre ei lasa loc…

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Barajul hidrocentralei Kahovka de pe raul Nipru a fost distrus iar apa inunda zonele din Herson aflate in aval. Distrugerea barajului Nova Kahovka din sudul Ucrainei reprezinta un „ecocid”, insa oficialii naționali și regionali lucreaza la a se asigura ca localnicii sunt in siguranța, a spus marți șeful…