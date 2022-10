Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni protesteaza in capitala Franței. Protestatarii critica Guvernul de la Paris pentru prețurile care au crescut semnificativ in ultimele luni. Potrivit presei rusești , fortele de ordine franceze au recurs la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispers protestatarii.

- Zeci de mii de nemți au ieșit sambata in strada la Berlin pentru a protesta fața de creșterea prețurilor la energie și a costurilor zdrobitoare. Trei astfel de mitinguri au avut loc in capitala Germaniei, iar cel mai mare a fost organizat de partidul Alternativa pentru Germania (AFD).

- – Creștere moderata a activitații in servicii și stabilitate in celelalte sectoare – Relativa stabilitate a numarului de salariați in industria prelucratoare, construcții și servicii – Creștere accentuata a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul Soldul conjunctural indica perceptia managerilor…

- Facturile romanilor la utilitati au crescut de la 77% in 2010 pana la 124% in 2021, aceasta crestere fiind cea mai ridicata din Uniunea Europeana, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, potrivit Agerpres. Monitorul Social a publicat un infografic cu…

- In anul 2018, Jacqueline Jencquel a anunțat pe blogul sau ca intenționeaza sa se sinucida asistat in Elveția. A militat mai mult de 15 ani pentru ca moartea asistata sa fie legalizata in toata lumea. Jacqueline s-a sinucis la ea in apartament, in Paris, la finalul lunii martie 2022. Nu a vrut o moarte…

- Masuri pentru a tine sub control cresterea preturilor: Miniștrii Energiei din UE vor discuta despre plafonarea prețului gazului Masuri pentru a tine sub control cresterea preturilor: Miniștrii Energiei din UE vor discuta despre plafonarea prețului gazului Optiunile luate in calcul pentru a tine sub…

- Punctul nevralgic din Coaliția PSD-PNL-UDMR a fost și ramane adoptarea unei soluții adecvate pentru atenuarea prețurilor la energie. Intr-o aroganța care cu fiecare decizie luata atinge noi culmi, partidele din coaliția de guvernare par obtuze in a consulta specialiști, in a asculta puncte de vedere,…

- 77% dintre clienții Provident au simțit o creștere a cheltuielilor in ultimele 12 luni, iar 6 din 10 clienți imprumuta sume mai mici decat cele pentru care sunt eligibili, potrivit unui studiu. 63% dintre clienții Provident Financial Romania se declara ingrijorați de situația din ultimul an și mai bine…