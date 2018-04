Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de persoane au participat sambata la un miting pe strazile orasului spaniol Pamplona, protestand fata de achitarea a cinci barbati care erau acuzati ca au violat o tanara de 18 ani in timpul festivalului San Fermin, informeaza site-ul postului France 24.

- Jurnalistul si scriitorul roman Darie Novaceanu a murit la varsta de 80 de ani in Madrid, fiind stabilit de mai multi ani in Spania. Darie Novaceanu a fost primul traducator in limba romana al operelor lui Federico Garcia Lorca, Juan Ramoacute;n Jimeacute;nez si Antonio Machado. A fost membru al Academiei…

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Amnesty International a acuzat legea spaniola ce pedepseste apologia terorismului de faptul ca aduce atingere libertatii de exprimare, informeaza marti AFP. In raportul sau, prezentat marti la Madrid si intitulat 'Posteaza pe Twitter... daca ai curaj', organizatia nonguvernamentala estimeaza ca articolul…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Ninsorile care s-au abatut asupra Spaniei au redus la jumatate traficul aerian. Provinciile din nordul Spaniei sunt cele mai afectate, dar ninsoarea a surprins și autoritațile de la Madrid, unde zapada a provocat aglomerații pe centura.