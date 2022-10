Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de oameni au fost obligati sa-si paraseasca temporar locuintele dintr-un cartier din Frankfurt, dupa descoperirea unei bombe de 500 kg datand din al Doilea Razboi Mondial, au declarat pompierii citati de lefigaro.fr, potrivit News.ro. Bomba americana a fost descoperita luni dimineata…

- Aproximativ 20.000 de oameni au fost oblgati sa-si paraseasca temporar locuintele dintr-un cartier din Frankfurt, dupa descoperirea unei bombe de 500 kg datand din al Doilea Razboi Mondial, au declarat pompierii citati de lefigaro.fr, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 182. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a vorbit marti cu omologul sau din Franta, Catherine Colonna, despre posibila vizita a inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica la Centrala nucleara ucraineana Zapo

- Un laborator din Germania a descoperit niveluri excesive de pesticide in fluviul Oder, in momentul in care autoritatile germane si poloneze incearca sa elucideze cauza mortii masive a pestilor produsa recent in acest curs de apa, relateaza sambata dpa. Tone de pesti morti au ajuns in ultimele saptamani…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov va reface locuințele distruse de un puternic incendiu produs in Buftea, in urma caruia 44 de persoane, intre care 17 copii, au ramas pe drumuri. Pana cand casele le vor fi refacute, CJ Ilfov a pus la dispoziția familiilor afectate locuințe modulare, iar autoritațile locale…

- Bilantul inca provizoriu al „celui mai mortal și devastator” potop care a maturat statul american Kentucky a urcat la 37 de morti, iar alți sute de oameni sunt de negasit, potrivit BBC . In timp ce regiunea este sub ape, autoritațile se pregatesc pentru și mai multe ploi abundente care ar putea duce…

- Mai mult de 1.000 de zboruri programate miercuri in Germania au fost anulate de compania aeriana germana Lufthansa, al carei personal de la sol organizeaza o greva de o zi, cerand o majorare salariala, a anuntat marti Lufthansa, citata de Reuters . Luftahnsa, cel mai mare transportator aerian din Europa,…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ prin care prestatorii de servicii de plata trebuie sa afiseze clar comisioanele percepute pentru conversia in si din euro, anunta Ministerul Economiei. ”Actul normativ adoptat astazi constituie un pas important pentru buna functionare a pietei interne si…