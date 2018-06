Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE și…

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din...

- Aproximativ patru milioane de cetateni europeni traiesc in Marea Britanie, unde beneficiaza in prezent de o libertate de circulatie care va lua sfarsit la incheierea perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, prevazut pentru 29 martie 2019. Cetăţenii europeni rezidenţi în…

- Marea Britanie se pregateste sa solicite Uniunii Europene ii ramburseze fonduri in valoare de pana la un miliard de lire sterline (1,34 miliarde dolari), reprezentand banii investiti de Londra in programul european de navigatie prin satelit Galileo, daca Marea Britanie nu va putea participa in totalitate…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene in discutiile pentru Brexit, Michel Barnier, a transmis ca bancile britanice vor intampina aceleasi restrictii precum institutiile americane dupa divortul Marii Britanii de structura europeana, deoarece un acord nu pare favorabil in conditiile actuale, potrivit…