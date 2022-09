Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care au ieșit sambata, 3 septembrie, pe strazile din Praga, cer coaliției de la guvernare sa ia masuri pentru a ține sub control creșterea prețurilor la energie, relateaza Reuters și AP. Aproximativ 70.000 de oameni au participat la manifestație, potrivit estimarilor poliției.Protestul din Piata…

- Ungaria, alaturi de mai multe state membre UE, se opun interzicerii accesului cetațenilor ruși in Uniunea Europeana, dar blocul comunicat va suspenda a acordul bilateral prin care ofera tratament preferențial pentru ruși atunci cand solicita viza, a afirmat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto,…

- Croația, Romania și Bulgaria, țari din Uniunea Europeana, indeplinesc toate condițiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen fara pașapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz, conform Reuters. „Schengen este una dintre cele mai mari realizari ale Uniunii Europene…

- Prețul de piața al energiei electrice trebuie sa scada din nou și trebuie decuplat de gaz pentru a-l aduce mai aproape de costurile reale de producție, a cerut cancelarul austriac Karl Nehammer care a anunțat ca susține un plafon la nivelul Uniunii Europene pentru prețurile la energie electrica, potrivit…

- Finlanda va reduce, de la 1 septembrie, numarul de vize eliberate rușilor la 10% din numarul actual, a anunțat marți ministrul finlandez de externe Pekka Haavisto, pe fondul afluxului de turiști ruși cu destinația Europa, informeaza Reuters . Haavisto a declarat ca decizia a venit ca urmare a valului…

- In timp ce un val de canicula se raspandeste in Europa, un bar din centrul capitalei Republicii Cehe, Praga, unde temperaturile au urcat marti pana la 33 de grade Celsius, ofera o scurta evadare... arctica, relateaza Reuters. Barul Ice Pub, aflat la doar un minut de mers pe jos de renumitul Pod Carol,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 15 iulie, ca sancțiunile impuse Rusiei de UE risca sa distruga economia europeana, relateaza Reuters. Potrivit lui Orban, prin impunerea sancțiunilor, Uniunea Europeana ”s-a impuscat in plamani”. ”La inceput, am crezut ca ne-am impuscat doar in picior,…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina ar putea crea „noi vulnerabilitati” in Europa in ceea ce traficul și consumul de droguri, determinand schimbarea rutelor de distribuție și crescand numarul persoanelor expuse la stupefiante din cauza traumelor, a avertizat marti agentia antidrog a UE, potrivit Reuters…