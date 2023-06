Stiri pe aceeasi tema

- Evacuarile in masa continua in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului Kahovka, distrugere ce a provocat inundatii in numeroase localitati de-a lungul Niprului si de care Moscova si Kievul se acuza reciproc, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Cancelarul Germaniei Olaf Scholz a declarat marti ca rușii au atacat intotdeauna ținte civile, de la inceputul invaziei in Ucraina, insa distrugerea barajului Kahovka face ca razboiul sa intre intr-o "noua dimensiune".

- Mai multe sate au fost „complet sau parțial” inundate in sudul Ucrainei dupa distrugerea partiala a barajului hidrocentralei Kahovka de pe fluviul Nipru, in regiunea Herson. In zonele afectate traiesc aproximativ 16.000 de oameni, iar autoritațile au inceput evacuarile. Ucrainenii și rușii se acuza…

- Noua localitați și un cartier din orașul Herson au fost complet sau parțial inundate in sudul Ucrainei ca urmare a aruncarii in aer a barajului hidrocentralei Kahovka.Un oficial din administrația Herson, Oleksandr Prokudin, a spus pe Telegram: CITESTE SI Tranzacție-record pe piața imobiliara:…

- Distrugerea de catre Rusia a hidrocentralei de la Kahovka confirma faptul ca fortele Moscovei ''trebuie sa fie alungate'' din intreaga Ucraina, a afirmat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters si Agerpres.

